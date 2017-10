'Verrassende club biedt oud-Ajacied Blind uitweg'

Daley Blind hoeft bij Manchester United niet meer te rekenen op een vaste basisplaats. Trainer José Mourinho geeft de voorkeur liever aan spelers als Matteo Darmian en Ashley Young. Een verrassende club heeft nu een uitweg geboden aan de Nederlander voor in de komende transferperiode.



Het is Talksport dat bekend heeft gemaakt dat de Turkse club Fenerbahçe overweegt om in januari een bod uit te brengen op Blind. Daarmee lijkt de Turkse club weleens succesvol te kunnen worden. Naar verwachting baalt Blind van zijn weinige speelminuten en kan het weleens zijn kop kosten als Oranje toch nog het WK haalt.



Hoe hoog het bod van Fenerbahçe gaat zijn, is nog even afwachten. Een uitweg is voor zowel Manchester United als Blind misschien wel de beste oplossing.