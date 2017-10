Riechedly Bazoer hoefde tijdens de afgelopen interlands niet te rekenen op een oproep van bondscoach Art Langeler. Het was de keuzeheer opgevallen dat de huidige speler van VfL Wolfsburg eerder een uitnodiging van Jong Oranje had afgewezen omdat hij zich wilde richten op zijn club. Dat schoot bij Langeler in het verkeerde keelgat.



Nu is Bazoer echter weer in genade aangenomen. "Riechedly heeft de consequenties voor zijn keuze gedragen. Daarmee is de kous ook af. Het kan niet zo zijn dat hij daarna verketterd wordt of zo. Ik heb goed contact met hem en ben blij dat Riechedly er weer bij is", aldus Langeler tegenover het [i]Algemeen Dagblad.



Bazoer mag zich de komende tijd dan ook gewoon weer laten zien bij Jong Oranje. Wanneer hij weer opgeroepen gaat worden voor het 'grote' Oranje, is nog even afwachten.