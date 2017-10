'Fellaini zorgt voor zware spanningen bij Manchester United'

Marouane Fellaini is vol vertrouwen vertrokken richting de Rode Duivels, want bij Manchester United is hij nog nooit zo belangrijk geweest als dit seizoen. Jose Mourinho steekt bij elke mogelijke gelegenheid de loftrompet op voor de middenvelder.



Maar desondanks is niet alles koek en ei op Old Trafford, want het aflopende contract van Fellaini hangt als een donderwolk boven club en speler. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis verlopen uiterst moeizaam.



Volgens Calciomercato is de relatie tussen het clubbestuur en het management van Fellaini de voorbije maanden op een dieptepunt beland. Dat heeft uiteraard zijn weerslag op de onderhandelingen. Fellaini zou zo'n 150.000 euro per week kunnen gaan verdienen als hij zijn contract verlengt, maar of dat zal gebeuren is lang niet zeker.