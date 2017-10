'Flinke boost voor de bankrekening van Courtois'

Het gaat de Belgen van Chelsea dit seizoen voor de wind. Eden Hazard is helemaal terug na zijn blessure, Thibaut Courtois haalt zoals gebruikelijk een hoog niveau en ook Michy Batshuayi en Charly Musonda maakten al een goede indruk in de speelminuten die ze kregen.



Bij Chelsea zijn ze dan ook tevreden en dat uit zich ook in nieuwe contracten. Op dit moment geniet vooral een verlenging van de overeenkomst van Eden Hazard prioriteit - hij kan met een weekloon van 336.000 euro de best betaalde speler in Engeland worden.



Maar ook de volgende in de rij zou een Belg zijn. Volgens Goal wil Chelsea ook werk maken van een contractverlenging voor Thibaut Courtois. De huidige overeenkomst van de doelman loopt in 2019 af. Hij zou hopen op een loonsverhoging van 134.000 naar 224.000 euro per week.