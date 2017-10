Diego Simeone maakt zijn volgende bestemming als coach bekend

Al zes jaar is Diego Simeone ondertussen trainer van Atletico Madrid. En dat zal hij nog even blijven, want in de zomer verlengde hij nog zijn contract tot 2019. Desondanks wordt de succescoach regelmatig aan andere clubs gelinkt, zoals de voorbije dagen nog aan Bayern München.



Maar in een interview met Cadena Ser lijkt Simeone zelf duidelijkheid te scheppen over waar hij trainer zal worden als hij Atletico verlaat. De Argentijnse nationale ploeg, waarvoor hij als speler tussen 1988 en 2002 zelf 106 keer speelde, is zijn droomproject.



"Ik houd van het Argentijnse voetbal, omdat ik daar mijn eerste ervaringen als trainer opgedaan heb", vertelt Simeone. "Op een dag wil ik de nationale ploeg trainen. Maar nu nog niet, want voorlopig heb ik het nog nodig om elke dag op het veld te staan."