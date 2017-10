Discussie over Amrabat houdt aan: "Hoepel op met je trots"

Sofyan Amrabat moet in de zeer nabije toekomst een beslissing gaan nemen over zijn interlandloopbaan. De middenvelder kan namelijk kiezen tussen Nederland en Marokko. Inmiddels lijkt het halve land zich te bemoeien met de kwestie. Ook columnist Henk Spaan doet een duit in het zakje.



"Kies voor Marokko en maak ons trots, moedigde een Nederlands-Marokkaanse jongen Sofyan Amrabat aan. Trots? Ons? Wie zijn ons: Nederlanders, inwoners van Marokko, Nederlanders van Marokkaanse oorsprong? Ik volg deze flauwekul echt niet", schrijft de journalist in het Parool.



"Profvoetballers met een dubbel paspoort staan voor een zakelijke keuze: welk nationaal elftal is het beste voor mijn loopbaan? Woorden als 'trots' spelen de aanhangers van Baudet en, voorheen, Le Pen alleen maar in de kaart."



"Mancini vertolkte de ideologie van Lega Nord toen hij in 2015 zei dat het Italiaans elftal voor Italianen zou moeten zijn. Bondscoach Conte had Éder en Vázquez geselecteerd, van oorsprong Zuid-Amerikanen. Nationalistisch Italië in rep en roer. (...) Hoepel op met je trots. Marokkanen die hier een zaak van maken, wakkeren de tweedeling aan", aldus Spaan.