Dit geintje kost FC Barcelona deze week miljoenen

Over het ontvangen van miljoenen heeft FC Barcelona dit jaar weinig te klagen, toch zal de penningmeester niet blij zijn geweest dat er zondag een slordige 3,4 miljoen euro is misgelopen.



De wedstrijd tegen Las Palmas moest achter gesloten deuren worden gespeeld. Camp Nou was leeg en daardoor is er een schadepost van zo'n 3,4 miljoen euro. Dit heeft de Spaanse sportkrant Sport uitgerekend.



Door de onrust in Barcelona over het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid was het volgens de instanties onverantwoord om de wedstrijd te laten spelen. Uiteindelijk werd dit door de Spaanse voetbalbond verplicht en werd daarop besloten het duel zonder publiek af te werken.