Gullit stipt probleem aan: "Dat is tien procent van je carrière"

Ruud Gullit vindt dat spelers op jonge leeftijd betere keuzes moeten maken. Vooral moeten ze niet te vroeg naar het buitenland vertrekken.



"Wij adviseren jonge spelers om in Nederland te blijven om eerst genoeg te spelen", zegt Gullit tegen Franse persbureau AFP. Nathan Aké haalt hij aan. "Hij bleef twee jaar op de bank bij Chelsea. Goed, hij is op een gegeven moment naar Bournemouth gegaan, maar twee jaar, dat is tien procent van je carrière. Het grootste probleem van Nederland is dat als er een jong talent is, hij snel naar het buitenland gaat en daar niet aan spelen toekomt."



Het WK missen ziet Gullit niet als een wereldramp. "Maar als klein land zijn we erg trots op wat we hebben neergezet. Het is een golfbeweging. We zaten al lang in de top van de golf, nu gaat het minder, maar we komen weer terug", aldus Gullit.