Ronaldo of Messi naar Manchester? 'Afvragen of het prioriteit is'

Veel clubs hoeven ongetwijfeld niet lang na te denken als ze de kans krijgen om Cristiano Ronaldo of Lionel Messi binnen te hengelen. Fernandinho, speler van Manchester City, vraagt zich echter af of Manchester City wel voor hen moet gaan.



"Of Manchester City Messi of Ronaldo kan kopen? Dat denk ik wel, ja. Langs de andere kant moet je je wel afvragen of de komst van Messi of Ronaldo een prioriteit is", zo vroeg Fernandinho zich hardop af in gesprek met Goal.



Als het aan de speler van Manchester City ligt, lijkt de Engelse club dus niet voor de beste voetballers ter wereld te gaan. Wat de clubleiding gaat doen, is echter afwachten.