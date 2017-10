Jong PSV moet schakelen naar zesde (!) keeper

Er is weer een interlandperiode gaande, maar de Jupiler League gaat gewoon door. Jong PSV krijgt vrijdagavond Jong AZ op bezoek en mist dan enorm veel spelers.



Trainer Dennis Haar kan geen beroep doen op een aantal basisspelers of eerder opgestelde spelers. Donyell Malen, Joël Piroe, Nikolai Laursen, Jurich Carolina, Kenneth Paal, Sam Lammers, Albert Gudmundsson, Michal Sadilek, Justin Lonwijk, Armando Obispo, keeper Yanick van Osch en Pablo Rosario zijn vanwege interland-verplichtingen niet beschikbaar.



Keeper Mike van de Meulenhof is er ook niet bij, zodat Haar door moet schakelen naar de zesde keeper van PSV: Youri Roulaux. Hij moet in Eindhoven Jeroen Zoet, Eloy Room, Luuk Koopmans, Yanick van Osch en Van de Meulenhof normaal gesproken voor zich dulden, maar zij zijn niet beschikbaar.