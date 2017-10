Update: 'Nieuwe ontwikkeling in Amrabat-soap'

Sofyan Amrabat staat voor een lastige keuze. De voetballer van Feyenoord moet namelijk op korte termijn een beslissing gaan nemen tussen een interlandloopbaan bij Nederland of bij Marokko. Vooralsnog is de middenvelder echter nog niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.



Onlangs zat hij wel bij de Marokkaanse voorselectie, maar ontbrak hij in de definitieve selectie. Inmiddels is de nationale ploeg van Marokko wel bij elkaar en is Nordin, de oudere broer van Sofyan, in gesprek gegaan met de Marokkaanse bondsvoorzitter. Moet Oranje zich zorgen maken?



Update, 16.00 uur:



Sofyan Amrabat is naar verluidt onderweg naar Marokko. Donderdagavond landt hij daar, waarna hij samen met zijn familie in gesprek gaat met de Marokkaanse bond.





Sofyan #Amrabat komt vanavond (20:30) met familie aan in Casablanca voor 'n gesprek met de Marokkaanse bond, aldus (@11LionsNL#FRMF #KNVB — Tarik Douz (@t_douz94) 5 oktober 2017