Topkandidaat laat Bayern in spanning afwachten

Jupp Heynckes heeft bevestigd dat Bayern München hem gevraagd heeft om weer trainer van de Duitse topclub te worden. De 72-jarige trainer weet echter nog niet zeker of hij op het aanbod ingaat.



Heynckes bevestigt tegen Rheinischen Post dat Bayern hem gepolst heeft. Maar van een akkoord is nog geen sprake. "Het is nog niet rond", zegt de Duitse coach. "Ik moet het geheel nog een keer analyseren. Het is immers viereneenhalf jaar geleden dat ik bij Bayern ben gestopt. Het voetbal is daarna ook veranderd."



Heynckes heeft naar eigen zeggen gesproken met voorzitter Uli Hoeneß, bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihadmidzic. "Ze hebben mij gevraagd het tot medio 2018 over te nemen. Veel zaken zijn besproken", aldus de trainer, die zich allerminst te oud voelt voor de klus. "lk ben topfit."