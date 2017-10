Touzani vertelt over ontmoeting met 'hele aardige gozer' Ronaldo

Soufiane Touzani was vorige week op bezoek bij Cristiano Ronaldo. De freestyle voetballer en presentator heeft natuurlijk met diverse grootheden gewerkt, maar was voor de ontmoeting met de superster van Real Madrid toch wel zenuwachtig.



"Ik ben niet vaak zenuwachtig, maar een ontmoeting met Cristiano Ronaldo was toch wel heel gaaf", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "De ontmoeting in het huis van Ronaldo in Madrid was geregeld via Nike. In eerste instantie kon ik maar een vraag stellen, maar uiteindelijk was er veel meer mogelijk."



Touzani omschrijft Ronaldo als 'zeer sympathiek'. "Op het veld is het een echte machine. Maar daarbuiten is het een hele aardige gozer." De ontmoeting met Ronaldo was voor Touzani een mijlpaal. "Vijftien jaar geleden maakte ik mijn eerste video en nu heb ik een ontmoeting van Ronaldo. Je zou kunnen zeggen dat de cirkel rond is. Maar ik denk nog lang niet aan stoppen. Op mijn lijstje staan in elk geval nog Zlatan Ibrahimović en Neymar."