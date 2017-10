Anderlecht stalt Wout Faes dit seizoen bij Excelsior en dat bevalt de jonge Belg uitstekend. De centrumverdediger is van mening dat hij het niet onaardig doet in het shirt van de Rotterdammers.



"Het gaat goed", zegt Faes in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik ben er nu bijna drie maanden. Ik leer veel bij van de trainer (Mitchell van der Gaag red.). Ik speel ook vrij veel, maar hoop nu een vaste basisplek te vinden."



Bij Excelsior ontsnapt Faes aan de enorme druk die er bij Anderlecht is. Dat maakt het voor hem makkelijker om zich te ontbolsteren. "Ik denk dat veel jonge Belgen in Nederland makkelijker boven water komen omdat ze er net iets jeugdiger denken en losser zijn. In België gaat het er tactischer aan toe en moet je misschien ouder zijn. Zeker als verdediger. Het is moeilijker om in België door te breken. Zeker bij een club als Anderlecht. Daarom is net Excelsior een prima keuze. Ik kan er ervaring opdoen en dan naar Anderlecht terugkeren. We staan hier niet elk weekend onder druk. Als we twee keer op rij verliezen, is dat geen drama. Daarom kan je daar als jonge gast zonder zorgen voetballen. We spelen ook een beetje op zijn Belgisch. Niet met veel balbezit, maar snel in de omschakeling. Het is aan mij om nog te bevestigen, maar ik denk wel dat ik de stap naar het mannenvoetbal gezet."