Bijzondere strijd tussen Jong PSV en Jong AZ

Jong PSV neemt het vrijdagavond op tegen Jong AZ. Een bijzonder duel, want Dennis Haar is trainer van de Eindhovense beloften, terwijl zijn vader de trainer van de Alkmaarse ploeg is.



"Ik heb het idee dat de buitenwereld het groter maakt dan het is, hoewel ik best snap dat het bijzonder is. Nee, we gaan elkaar zeker niet van tevoren bellen over de opstelling of tactiek", zegt Haar in gesprek met het Eindhovens Dagblad over Haar senior.



"Ik wil die wedstrijd winnen en het enige wat ik vervelend vind, is dat je weet hoe het dan voelt voor je vader. Verder zijn wij er eigenlijk niet mee bezig. Ik houd ook niet van gedoe vooraf of achteraf, de situatie is zoals die is. We lachen graag hoor, maar elkaar lang met zo'n wedstrijd achtervolgen is niet echt mijn humor."