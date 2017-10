Atlético Madrid maakt 'gemene' FC Barcelona-fout

FC Barcelona speelde onlangs tegen Las Palmas in een leeg stadion en zal zijn supporters ook moeten missen in de aankomende competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid in het Wanda Metropolitano. De Madrilenen hebben namelijk 'per ongeluk' alle beschikbare tickets aan hun eigen fans verkocht, waardoor er geen uitsupporters meer in het stadion passen.



Volgens verschillende Spaanse media ging Atlético er vanuit dat er alleen thuisfans aanwezig zouden zijn bij de wedstrijd. Daarom werden ook alle beschikbare plekken in het uitvak verkocht aan supporters van de ploeg van coach Diego Simeone. De fout is nu niet meer terug te draaien en de clubleiding van Barcelona heeft zich inmiddels neergelegd bij het spelen van nog een wedstrijd zonder Catalaans publiek.



Waar Atlético rept van een fout, gaan er geruchten dat dit expres is gebeurd door alle gebeurtenissen met betrekking tot een onafhankelijk Catalonië. Madrid en Barcelona staan meer dan ooit tevoren lijnrecht tegenover elkaar en boze tongen beweren dat deze vergissing eigenlijk helemaal geen vergissing is.