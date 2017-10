'Paris Saint-Germain slachtoffert ster voor MSN'

Aanvaller Alexis Sánchez is medio 2018 transfervrij, maar hoogstwaarschijnlijk zullen de meeste clubs zich in januari al in Londen melden voor de Chileen. Arsenal vraagt enkele tientallen miljoenen euro's voor zijn aanvaller, maar Paris Saint-Germain kan dat momenteel niet betalen, door het onderzoek van de UEFA naar de financiën in Parijs.



De Engelse media weten echter te vertellen dat de steenrijke Parijzenaars daar een oplossing voor hebben gevonden. Er wordt een ster geslachtofferd in het Parc des Princes, waardoor de topclub Sánchez opeens wel kan bekostigen ... Naar verluidt verschijnt de naam van Edinson Cavani binnenkort op de transferlijst, zodat Paris Saint-Germain genoeg geld zal hebben om zijn eigen MSN te creëren (Kylian Mbappé, Sánchez en Neymar).



Ook enkele andere spelers van de Fransen mogen overigens vertrekken. Angel Di Maria is bijvoorbeeld verworden tot een vaste reservespeler, waar Julian Draxler mogelijk de overstap maakt naar Real Madrid. Verder mag Lucas Moura op zoek naar een nieuwe club en ook Javier Pastore is zijn plekje niet zeker. Alexis Sánchez moet koste wat kost naar Parijs komen.