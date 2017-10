Dolberg: heb me er echt niet bij neergelegd

De Deense jongeling Kasper Dolberg presteerde in het afgelopen seizoen heel erg goed, maar heeft nu te maken met een kleine terugslag. Het talent is immers verworden tot tweede keuze bij zijn club Ajax achter goalgetter Klaas-Jan Huntelaar. Dat is een situatie die moet veranderen, als het aan Dolberg ligt.



In gesprek met de krant Ekstra Bladet vertelt hij namelijk: "Ik heb geen doelpunten gemaakt, maar ik voel me echt comfortabel. Ik ben goed aan het trainen en het is niet zo dat ik me erbij heb neergelegd. Ik krijg ook geen bijzondere aandacht van de staf van Ajax door de tegenslag, dat zou ik ook niet willen. Het is alsof er niets is veranderd. Het zou ook niet goed zijn als ze alles proberen te veranderen en elke dag complimenten gaan geven. Dat lijkt dan nep."



De Deen is overigens bijzonder positief over Huntelaar. "Hij is een geweldige aanvaller en hij helpt me bij het trainen. We praten vaak samen, zowel tijdens de training als daarbuiten. Hij is een heel leuke kerel. Ik probeer hem achter me te houden, maar hij grijpt zijn kans en heeft al een paar doelpunten gemaakt."