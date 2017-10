'Juventus koopt een Nederlander in de winter'

De Italiaanse topclub Juventus doet het ook dit seizoen weer sterk. De Oude Dame moet één team voor zich dulden in de Serie A, Napoli, maar heeft tot nog toe zes keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Toch wil men bij de club uit Turijn in de winter weer door gaan selecteren.



Tuttosport verwacht dat het er binnen korte termijn toch van gaat komen: centrumverdediger Stefan de Vrij maakt de overstap naar de Italiaanse grootmacht. De oud-Feyenoorder beschikt over een aflopend contract bij zijn huidige werkgever SS Lazio en dat maakt hem tot een zeer goedkope optie voor Juventus. De betrokken partijen zouden in ieder geval al in gesprek zijn.



Er liggen echter een paar kapers op de kust voor De Oude Dame. De bovenstaande krant bericht dat ook Internazionale De Vrij wel wil hebben. Daarnaast houden ook de scouts van Chelsea en Liverpool de situatie rond de Nederlander goed in de gaten. Momenteel is de stopper overigens geblesseerd, alhoewel hij in het afgelopen competitieduel van Lazio 'gewoon' meedeed. Bij Oranje is hij sowieso niet van de partij.