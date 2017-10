'Everton choqueert met Klaassen-beslissing'

Middenvelder Davy Klaassen maakte in de zomer voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton, maar op Goodison Park gaat het helemaal niet zo goed met de Oranje-international. De Toffees staan veel te laag op de ranglijst en Klaassen is verworden tot een soort zondebok.



De Engelse roddelmedia schrijven nu dat Klaassen zeer binnenkort misschien wel weer weg moet bij de club uit Liverpool. Oefenmeester Ronald Koeman zit op de wipstoel en wordt mogelijk ontslagen, zeker als Everton nog een paar keer verliest, maar mogelijk geldt datzelfde dus misschien wel voor de middenvelder, die wordt gezien als een persoonlijk projectje van de coach uit Zaandam.



Eerder werd Klaassen al in verband gebracht met het Italiaanse AS Roma, maar ook het Duitse Borussia Dortmund zou voorzichtige interesse in hem hebben. Oefenmeester Peter Bosz en de middenvelder werkten natuurlijk op een fijne manier samen bij Ajax en dus zou dat ook kunnen gaan gebeuren in het Signal Iduna Park. Ook Monchi, de technisch directeur van Roma, kijkt nog steeds naar de mogelijkheid om Klaassen te halen.