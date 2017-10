PSV sluit nieuwe deal met hoofdsponsor en krijgt extra geld

PSV heeft een aanvullend sponsorcontract gesloten met hoofdsponsor energiedirect.nl. Dat meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De energieleverancier ondersteunt dit seizoen de activiteiten op het gebied van e-sports en maakt daarvoor een extra bijdrage over.



Het zou gaan om een bedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro per jaar. De Eindhovenaren hopen binnenkort nog een tweede partner van de e-sportafdeling te presenteren.



PSV trok onlangs de 21-jarige e-sporter Ali Riza Aygün aan. De jonge gamer komt dit seizoen uit in de e-divisie. Hij vervangt daar Romal Abdi, die dit seizoen voor PSV uitkomt in toernooien.