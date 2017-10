Janmaat: "Ik hield wel rekening met een oproep"

Daryl Janmaat is weer terug bij Oranje. De verdediger maakte meer dan een jaar geleden voor het laatst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal.



"Dat is een tijdje geleden, dus ik ben blij om terug te zijn", vertelt de voetballer van Watford FC aan Omroep West. "Ik ben eigenlijk altijd wel opgeroepen geweest, alleen heb ik gewoon heel veel last gehad van blessures. Die tijd hoop ik nu achter me te laten."



Janmaat werd niet verrast door bondscoach Dick Advocaat. "Ik wist dat ik in het vizier was, dus ik hield wel rekening met een oproep. Voor mij is het gewoon belangrijk dat ik op de training laat zien wat ik kan, en probeer de bondscoach te overtuigen", aldus Janmaat.