Ryan Babel is na zes jaar weer terug bij het Nederlands elftal. De aanvaller had er niet meer op gerekend om ooit uit te komen voor Oranje, zo laat hij weten aan de NOS.



De 30-jarige voetballer raakte door enkele loopbaankeuzes uit beeld bij Oranje. "Er werd in die tijd bij het Nederlands elftal heel veel doorgeselecteerd vanuit de Eredivisie. Dus ik dacht slim te zijn door terug te komen naar Ajax. Uiteindelijk mocht het niet baten. Ik kreeg geen uitnodiging", vertelt de international.



Toch heeft Babel geen spijt van zijn eerdere keuzes. "Als je jong bent, weet je nog niet hoe de voetbalwereld in elkaar steekt en heb je vaak het gevoel dat je de buitenwereld tevreden moet stellen. En daar ga je dan ook naar handelen. Maar vaak is dat niet zoals je het zelf eigenlijk zou willen doen", aldus Babel.