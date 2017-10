KNVB gewaarschuwd: "Amrabat is een geweldig talent"

Sofyan Amrabat staat voor een lastige keuze. De voetballer van Feyenoord moet namelijk op korte termijn een beslissing gaan nemen tussen een interlandloopbaan bij Nederland of bij Marokko. Vooralsnog is de middenvelder echter nog niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.



Voormalig bondscoach van Marokko, Pim Verbeek, begrijpt dat Advocaat nog geen beroep heeft gedaan op Amrabat. 'Ik snap Dick Advocaat, die focust zich puur op die twee kwalificatiepotjes. De toekomst is een job voor de technisch directeur, maar die is er nu niet. Dat neemt Langeler (Art, bondscoach Jong Oranje, red.) op zich", vertelt de oefenmeester.



"Dat Ziyech nu voor Marokko speelt, is een waarschuwing voor de KNVB dat ze er niet te makkelijk over moeten denken. Amrabat is een geweldig talent. Dat zie je ook aan het niveau dat hij haalt ondanks deze commotie", aldus Verbeek.