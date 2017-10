'Juventus wil Rode Duivel als opvolger van clubicoon'

Juventus verloor afgelopen weekend zijn eerste punten in de Serie A. Een kleine domper dus, nu de interlandbreak aanbelandt is. Ondertussen wordt de Oude Dame wel in verband gebracht met een Rode Duivel.



Volgens Het Nieuwsblad toont Juventus namelijk concrete interesse in Thomas Meunier. De interesse in de Rode Duivel is niet nieuw. Ook afgelopen zomer zouden ze al belangstelling hebben getoond, net als Real Madrid overigens. Naar verluidt zou Juve de vleugelverdediger komende zaterdag komen scouten in Bosnië.



Nu bij PSG met Dani Alves een absolute topper, en dus een zware concurrent voor Meunier, werd aangetrokken, zit de Belg veelal op de bank. De Italiaanse topclub zou in de winter al een uitweg kunnen bieden. Echter lijkt een poging na het seizoen meer plausibel. Dan zou Juve namelijk afscheid nemen van clubicoon Stephan Lichtsteiner.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.