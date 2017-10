"Enige fout in mijn carrière maakte ik bij Ajax"

Uiteindelijk speelde hij maar één seizoen (2003-2004) bij Ajax, en daar heeft hij achteraf spijt van. Dat onthult Wesley Sonck in de Belgische krant Deze Week.



Na drie goede jaren tekende hij in 2003 in Amsterdam. "Waar ik de enige fout in mijn carrière maakte. Ik ben er te snel weggegaan. Ik neem dat mezelf wel eens kwalijk. Ze hadden me beloofd in een 4-4-2 te spelen maar plots werd dat 4-3-3 in de competitie, waardoor ik op de flank moest staan", blikt Sonck terug.



"Ergens begrijpelijk, rekening houdend met de kwaliteiten van Zlatan, maar ik kwam er minder tot mijn recht. Enkel in de Champions League speelden we met twee voorin, met Zlatan naast mij. Toen speelde ik mijn beste matchen. Of dat nu tegen Juventus, Milan of Real was. Ik speelde natuurlijk met een topper samen. Speciale kerel wel, maar we kwamen goed overeen."



Later kwam Sonck nog uit voor Gladbach, Brugge, Lierse, Waasland-Beveren en Appelterre-Eichem, alvorens hij drie seizoenen geleden de kicksen aan de wilgen hing. Hij was tijdens zijn carrière ook nog tot 55 interlands voor België (24 goals). Hij is momenteel bondscoach van België Onder 18.