Vitesse-ster 'droomt van stap naar het buitenland'

Vitesse draait dit seizoen tot dusver behoorlijk goed, en een fors aandeel is daarin weggelegd voor rechtsbuiten Milot Rashica. De Kosovaan maakt ook op trainer Henk Fraser veel indruk.



De coach stelt dat hij vooral gegroeid is wat betreft continuïteit en stabiliteit. "Vorig jaar had hij moeite met twee wedstrijden in de week, maar nu heeft hij in 7 wedstrijden in 23 dagen tijd een meer dan behoorlijk niveau gehaald", aldus Fraser voor de camera bij FOX Sports.



"Dat is een goed voorbeeld, dat is waar we met zijn allen naar toe moeten. Hij droomt terecht over een stap naar het buitenland, maar hij is wel zo'n man dat hij het eerst híér nog wil laten zien", aldus Fraser over Rashica tot slot.





⚽ | Vitesse-trainer Henk Fraser over de prestaties van Milot Rashica. "Dat is waar we met z’n allen naar toe moeten." #Vitesse pic.twitter.com/4BEFjjUt05 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 4 oktober 2017