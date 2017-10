Jongensboek bij Ajax werd plots dichtgeklapt: "Paniekaanvallen"

Jamal Akachar speelde in 2003 bij de amateurafdeling van Ajax, tot coach Ronald Koeman hem plots bij de 'echte' hoofdmacht haalde. Het bleef vervolgens echter maar bij één schamel optreden.



Uiteindelijk koos hij eieren voor zijn geld en trok Akachar naar SC Cambuur. "Daar werd ik ziek. Drie jaar had ik last van paniekaanvallen. Daardoor had ik niet meer de drive, daar is het misgegaan. Daarna heb ik nooit meer echt gevoetbald", vertelt hij aan Ajax Showtime.



"Als ik terugkijk en mezelf vergelijk met de jongens die nog wel voetballen, dan baal ik wel. Ik ga niet zeggen dat ik beter was, maar ik zat zeker op hun niveau. Je wordt niet in Ajax 1 opgesteld omdat je lief bent", vervolgt Akachar.



"Maar ik kan er zelf niet zoveel aan doen dat het zo gelopen is. Ik heb nog geprobeerd om terug te komen, maar het was klaar."



Nadat hij bij Cambuur vertrok, kwam Akachar nog eens voor de rechter omdat hij weigerde zijn lease-auto van de club in te leveren. Tegenwoordig bezit hij een voetbalacademie.