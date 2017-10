'Klopp pakt koffers alvast in: overstap naar absolute topclub'

Jürgen Klopp is één van de vele opties die worden genoemd als vervanger van de ontslagen Carlo Ancelotti, bij Bayern München. Dat zou natuurlijk erg pikant zijn, omdat hij in het verleden nog een geliefde succescoach bij rivaal Borussia Dortmund was.



Maar de haat tussen zijn oud-club en Bayern gaat Klopp niet tegenhouden. Sterker nog, voormalig international Christoph Metzelder denkt dat de huidige Liverpool-trainer absoluut open zal staan voor eventuele avances van de Rekordmeister.



"Wat mij betreft zou Klopp er klaar voor zijn. Hij is een top peoplemanager en zou de complexe job geweldig aan kunnen pakken", aldus Metzelder bij Sky Sports Germany. Over een andere Duitse kandidaat zegt de oud-mandekker: "Julian Nagelsmann is een uitstekende trainer, maar Bayern München is natuurlijk wel van een ander kaliber (dan zijn huidige club Hoffenheim, red.)."



Momenteel neemt Willy Sagnol de honneurs tijdelijk waar in Beieren. Ook Diego Simeone (Atlético Madrid) zou op het verlanglijstje van de clubleiding aldaar staan.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.