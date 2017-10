Reus: daarvoor zou ik ál mijn geld weggeven

Het gaat bijzonder goed met het Borussia Dortmund van oefenmeester Peter Bosz, maar de Nederlander kan nog altijd niet beschikken over buitenspeler Marco Reus. De Duitser is überhaupt een pechvogel van jewelste, want hij loopt zware blessure na zware blessure op. De aanvaller zit dan ook behoorlijk in zak en as.



In de finale om de DFB Pokal scheurde Reus zijn kruisband en daar komt hij nu van terug. In gesprek met het medium GQ zegt hij: "Ik heb al redelijk wat tranen laten vloeien, die zijn nu op. Het was zo bitter. Vervolgens werd ik onderzocht, kreeg ik de uitslag en moest ik weer huilen. Revalidatieperiodes vind ik verre van leuk, je bent niet bij het team, je kunt niks en werkt alleen maar voor jezelf. Het is zo ongelooflijk eenzaam."



De Duitser, die twee eindtoernooien miste door blessures, gaat verder: "Wij voetballers verdienen ontzettend veel geld, misschien wel te veel, maar we moeten een hoge gezondheidsprijs betalen. Ik zou mijn hele vermogen, ál mijn geld, weggeven om weer gezond te worden." Hoe het nu gaat? "Mijn knie is sterker dan ooit, maar de kans dat er iets gebeurt is te groot, het heeft tijd nodig."