Geweldige actie pechvogel Milik gaat viral

De Poolse spits Arek Milik weet wel hoe het is om geblesseerd te zijn. Vlak na zijn komst van Ajax naar het Italiaanse Napoli scheurde de goalgetter zijn kruisband, waarna hij lang moest revalideren. Dit seizoen begon Milik weer vol goede moed aan een nieuw Serie A-avontuur, maar sloeg het noodlot opnieuw toe.



De international van Polen weet echter ook dat hij over genoeg steun en financiële middelen beschikt om een dure operatie te bekostigen, waar dat natuurlijk niet bij iedereen het geval is. Toen Milik hoorde van een blessuregeval in zijn vaderland, aarzelde hij dan ook geen moment. Konrad Nowak van het Poolse Gornik Zabrze raakte van de zomer zwaar geblesseerd, maar de club en de speler wisten niet goed hoe dit opgelost moest worden, totdat Milik zich meldde.



De spits legde 20.000 euro op tafel zodat zijn landgenoot een operatie kon ondergaan bij een vooraanstaande kniechirurg. Ook de nazorg nam de oud-Ajacied helemaal voor zijn rekening, ondanks het feit dat hij momenteel zelf in zak en as zit door zijn eigen kwetsuur.