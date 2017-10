Guardado: dáárom wordt Lozano een superster bij PSV

In het afgelopen seizoen had PSV de beschikking over twee Mexicanen: middenvelder Andrés Guardado en verdediger Héctor Moreno. Deze spelers zijn nu van respectievelijk Real Betis Sevilla en AS Roma, maar de Mexicaanse enclave in Eindhoven is nog niet helemaal uitgestorven: Hirving Lozano kwam juist naar de lichtstad van Nederland.



En Guardado zegt in gesprek met de officiële website van de UEFA dat hij denkt dat zijn landgenoot een doorslaand succes wordt in het elftal van coach Phillip Cocu. "Eindhoven is heel erg goed voor mij geweest en ik zie de stad als een soort tweede thuis. De mensen tonen je daar veel liefde en dat helpt, als een speler die ver weg van huis woont. Daarom denk ik ook dat Lozano juist bij PSV zal slagen."



De middenvelder gaat verder: "Hij is ontzettend goed gestart in Nederland, en de Eredivisie is een competitie die meer vraagt dan die in Mexico. Ik had nog graag samengespeeld met Chucky, maar moest ook vooruitdenken. Daarom ben ik naar Sevilla verhuisd."