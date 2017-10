Van der Sar onthult: 'Had bijna bij Engelse topclub getekend'

Edwin van der Sar is tegenwoordig directeur van Ajax, maar heeft natuurlijk een geweldige carrière als keeper achter de rug. Bij Ajax brak hij door, waarna hij naar het buitenland ging. Hij was bijna naar Liverpool gegaan. De doelman had zelfs al een rondleiding van Gerard Houllier op Anfield Road gekregen.



Dat onthult Van der Sar in het Engelse tijdschrift FourFourTwo. Uiteindelijk verkoos de destijds de 28-jarige sluitpost voor een dienstverband in Italië. "Toen Juventus kwam, heb ik voor die club gekozen. De Italiaanse competitie was een grotere uitdaging."



Alex Ferguson, coach van Manchester United, had toen al interesse in Van der Sar. Maar Manchester United haalde de transfervrije Mark Bosnisch. Pas zes jaar later kon Van der Sar zijn droomtransfer maken van Fulham naar Manchester United.



"Ik wist dat Manchester United interesse had, toen ik een voicemailbericht van Ferguson kreeg in 2005", zegt Van der Sar. "Ik dacht meteen: 'daarom ben ik naar Londen gekomen, voor deze stap omhoog'. Ferguson zei dat hij een ervaren leider voor zijn verdediging nodig had."



Uiteindelijk speelde Van der Sar 266 wedstrijden voor Manchester United. Hij won met de club onder andere de Champions League en vier keer de Premier League.