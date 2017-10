'Dolberg op geweldig transferlijstje met 3 namen'

Naar verluidt kon Ajax spits Kasper Dolberg in de afgelopen transferperiode verkopen voor meer dan 50 miljoen euro aan het Franse AS Monaco. Daar werd van afgezien en het is maar de vraag of de jonge Deen ooit nog zoveel op gaat leveren. Wel komt zijn naam voor op een aantal mooie lijstjes.



El Mundo Deportivo stelt namelijk dat de international van Denemarken een goede kandidaat is voor de opvolging van Luis Suárez bij FC Barcelona. De Uruguayaan gaat steeds slechter spelen in Camp Nou en heeft natuurlijk niet het eeuwige voetballeven. De scouts van Barça zouden Dolberg in ieder geval goed in de gaten houden.



De spits van Ajax is echter niet de enige optie van de Catalanen. Timo Werner van RB Leipzig, die ook genoemd wordt bij Real Madrid, staat op nummer één. Daarnaast onderzoekt Barça de mogelijkheid om aan de slag te kunnen gaan met Lorenzo Insigne, die onlangs nog uitkwam voor Napoli tegen Feyenoord in de Champions League. De Italiaan lijkt echter geen optie voor de spitspositie, aangezien het een vleugelspits betreft.