Vermaelen spreekt zich uit over transfergeruchten

Thomas Vermaelen is bij FC Barcelona op een zijspoor beland. Diverse clubs wilden hem naar verluidt uit zijn lijden verlossen, waaronder Ajax en Anderlecht. De Belg stelt echter dat een transfer nooit dichtbij is geweest.



"Nee, want Barcelona heeft altijd gezegd dat ik niet weg mocht. Er is nooit onderhandeld geweest", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Ik ben back-up, maar bij een club als Barcelona is dat ook gewoon nodig. Ik begrijp dus wel dat ik moest blijven."



"Maar het is natuurlijk vervelend dat ik niet speel. Of ik weg wil in januari als mijn situatie niet verandert? Dat zien we dan wel. Daar ga ik nu geen uitspraak over doen, anders krijg ik daar binnenkort misschien spijt van. Natuurlijk zou het beter voor mij zijn om ritme op te doen voor het WK. Maar het is nu zo, en ik kan er weinig aan veranderen."