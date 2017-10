ADO komt met positief nieuws over Kishna

Ricardo Kishna is in het Amerikaanse Pittsburgh succesvol geopereerd aan zijn voorste kruisband. Hoe lang de revalidatie precies gaat duren voor de aanvaller, is nu nog niet duidelijk. In de loop van volgende week zal Kishna zich weer bij ADO Den Haag melden. Dat meldt de club uit de Hofstad woensdagmiddag via de officiële kanalen.



Kishna scheurde in de thuiswedstrijd tegen Ajax zijn voorste kruisband af. Onder luid applaus van het publiek verliet hij het veld. Volgens hem was dat de eerste stap op weg naar herstel.





