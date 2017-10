Feyenoord-pareltje Sofyan Amrabat moet op korte termijn de keuze maken tussen het Nederlands elftal en de nationale ploeg van Marokko. Sportjournalist Nordin Ghouddani heeft alvast een uitgesproken mening.



"Overigens ontbrak Sofyan Amrabat in die Marokkaanse selectie. Ik was teleurgesteld. Maar in wie? Ik kon me niet voorstellen dat de Marokkaanse bondscoach Renard hem nu zou passeren, niet nu Nederland ook op hem jaagt als een Oranjeleeuw die zijn prooi verslindt. Ik kon maar een ding bedenken en dat is dat hij of al voor Nederland heeft gekozen of zijn keuze uitstelt", schrijft hij in zijn column in de Volkskrant.



"Ik hoorde dat Dick Advocaat over hem sprak bij een persconferentie. Ze hebben hem en zijn zaakwaarnemer Mo Sinouh gesproken. Advocaat is positief, maar Amrabat heeft nog geen 'ja' tegen Nederland gezegd. En daarom begin ik vandaag met een charmeoffensief en hoop ik dat elke Marokkaan mij hierin volgt."



Ghouddani vervolgt: "Ik wil een beroep doen op de Marokkaan Sofyan Amrabat. Je hebt ooit met trots gekozen voor het rode shirt met de groene ster. Met trots plaatste je je rechterhand op je hart bij het afspelen van het Marokkaanse volkslied. Dat was toch oprecht?"