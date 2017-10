Robben vertelt over zijn toekomst: "Het speelt door mijn hoofd"

Het zou zomaar kunnen dat de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis) de laatste interlands voor Arjen Robben zijn. Daar wil de aanvoerder van Oranje echter niet aan denken, want hij moet en zal naar het WK in Rusland gaan.



"Natuurlijk denk ik soms na over hoelang ik kan doorgaan bij Oranje", geeft Robben in gesprek met Voetbal International toe. "Het speelt door mijn hoofd, ik spreek er thuis over met mijn vrouw. Maar ik ga daar in de buitenwereld geen uitspraken over doen. Ook omdat ik er nog niet uit ben. Op korte termijn ga ik uit van het best mogelijke scenario: dat we ons kwalificeren voor het WK. Daar wil ik bij zijn. Het andere scenario laat ik niet toe in mijn gedachten."



Nederland zal dus moeten winnen van Wit-Rusland en Zweden, ook nog met ruime cijfers. "Iedereen kent het belang van deze wedstrijden. Samen met Wesley Sneijder heb ik afgelopen jaar in de groep gehamerd op hoe bijzonder een eindtoernooi is. Dat moet je als voetballer willen meemaken. Een WK is zó uniek, zó mooi; dat gevoel probeer je over te dragen op jongens die het nog nooit hebben ervaren."