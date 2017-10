FIFA 18-speler vinden Nederlander ge-wel-dig

Er zitten in de voetbalgame FIFA altijd bepaalde spelers die gewoonweg lekkerder aanvoelen dan andere, ondanks het feit dat deze voetballers misschien wat minder kosten in Ultimate Team. Bijzonder veel FIFA 18-gamers stellen dat dit het geval is wat betreft Oranje-international en Everton-middenvelder Davy Klaassen.



Op de FIFA 18-subreddit is er een groot aantal gamers die zweren bij de Nederlandse box-to-box-speler op het middenveld. Klaassen wordt een cheap beast genoemd: hij kost maar ongeveer 4500 tot 5500 muntjes, maar presteert uitstekend.







Klaassen for Everton is top on Fifa 18 have u used him yet if not give him a try @NepentheZ