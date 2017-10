'Advocaat zou international moeten laten vallen'

Het Nederlands elftal speelt zeer binnenkort belangrijke wedstrijden tegen Zweden en Wit-Rusland en bondscoach Dick Advocaat heeft een aantal aanvallers opgeroepen, waaronder bijvoorbeeld Vincent Janssen en Arjen Robben. Willem van Hanegem zegt echter niet te snappen waarom Jürgen Locadia van PSV nou precies is geselecteerd.



De centrumaanvaller van de Eindhovenaren nam weliswaar een groot aantal doelpunten voor zijn rekening in de Galgenwaard tegen FC Utrecht, maar toch vertelt De Kromme aan Ziggo Sport: "Opportunistischer kan niet. Hij heeft vorige week vier gescoord tegen Utrecht en wordt meteen geselecteerd. Het probleem is dat hij tegen Willem II er niks van bakt en niet scoort. Dan zou de bondscoach hem eigenlijk moeten laten afvallen."



Van Hanegem had liever gezien dat Huntelaar erbij zat, zo zei hij eerder. "Dan heb je het geval met Klaas-Jan Huntelaar. Je moet goals maken! Tja, volgens Advocaat niet, maar dat lijkt me toch wel belangrijk. Hij zegt: bij Ajax speelt-ie naar de bal toe. Een goede coach zegt dan tegen Huntelaar dat-ie in de spits moet blijven, waar hij goals kan maken. Dat zijn z'n kwaliteiten. Zo moeilijk is het toch niet?"