Enorme kritiek op 'bizarre' Sánchez-beslissing

Centrumverdediger Davinson Sánchez maakte in de afgelopen transferperiode overstap van Ajax naar Tottenham Hotspur voor 42 miljoen euro. De Colombiaan werd in de gaten gehouden door een hoop andere clubs, maar Liverpool besloot op een gegeven moment dat de stopper 'niet goed genoeg' zou zijn voor de Premier League.



Volgens de Engelse media gaven de scouts van de Reds een negatief koopadvies af over Sánchez en dat werd overgenomen door de clubleiding. Men noemt dit nu een bizarre beslissing, zeker omdat de verdediging van Liverpool helemaal niet zo sterk is. Spelers als Joël Matip, Dejan Lovren en Ragnar Klavan hebben al meer dan eens steken laten vallen en Sánchez maakt vooralsnog juist wel een steengoede indruk in de Premier League.



Ook Kalidou Koulibaly van Napoli werd overigens te slecht bevonden door de talentenjagers van de huidige nummer zeven van de Engelse competitie. Alleen Virgil van Dijk van Southampton was in de ogen van de scouts goed genoeg voor Liverpool, maar de Saints hielden de Oranje-international aan zijn contract: hij mocht niet transfereren.