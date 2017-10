'FC Barcelona biedt in winter 110 miljoen euro'

FC Barcelona wil in de nabije toekomst een grote schoonmaak houden. De Catalanen beschikken over te veel spelers die het niveau dat de grootmacht nastreeft eigenlijk niet aankunnen en die mogen dan ook vertrekken. Er moeten een hoop vervangers naar Camp Nou komen en Philippe Coutinho is daar een van.



De Braziliaanse speler van Liverpool stond in de afgelopen transferzomer al in de concrete belangstelling van Barça, dat ook een paar keer een bod op hem uitbracht. De Reds wensten echter niet mee te werken, ondanks het feit dat de multifunctionele voetballer een transferverzoek indiende. In 2018 krijgen Coutinho en Barça echter een nieuwe kans.



El Mundo Deportivo weet echter te vertellen dat de Catalanen niet verder willen gaan dan 110 miljoen euro. Het betreft een bedrag dat bestaat uit 80 miljoen euro vast en 30 miljoen euro aan variabelen. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat men op Anfield Road akkoord zal gaan met deze som geld, de Engelsen vinden namelijk dat Coutinho minstens 200 miljoen euro waard is, zeker in het huidige transferklimaat.