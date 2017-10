'Kane maakt transfer van 200 miljoen euro'

Op dinsdag konden we nog lezen dat Timo Werner van het Duitse RB Leipzig de nieuwe spits moest worden van Real Madrid, maar op woensdag is alles anders, volgens het medium Calciomercato dan. Daar weet men dat De Koninklijke 200 miljoen euro gaat bieden voor de diensten van Harry Kane.



De Engelse spits doet het momenteel heel erg goed bij Tottenham Hotspur en weet het doel aan de lopende band te vinden, ook in de Champions League. De scouts van Real zouden nu dusdanig onder de indruk zijn geraakt dat zij tegen voorzitter Florentino Pérez gezegd zouden hebben dat Kane hoe dan ook de overstap naar het Estadio Santiago Bernabéu moet maken.



Real zou binnen korte termijn liefst 200 miljoen euro gaan bieden voor de diensten van de spits van het nationale team van Engeland. Vervolgens moet hij Karim Benzema vervangen in de punt van de aanval: de Fransman is de eerste keuze bij de Madrilenen, maar uitzonderlijk doet hij het zeker niet. Bij Kane is dat juist wel het geval: hij scoorde dit seizoen 11 keer in 9 officiële wedstrijden voor de Spurs.