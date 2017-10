'Barça: bijzonder treurig nieuws voor Cillessen'

Jasper Cillessen is de vaste tweede doelman van FC Barcelona en in het Camp Nou-stadion heeft hij eigenlijk geen uitzicht op een basisplek bij de Catalanen. Marc-André ter Stegen is de nummer één en presteert goed bij de grootmacht, waardoor Cillessen telkens maar weer op de bank zit ...



Het is echter niet compleet uitgesloten dat de Nederlander binnenkort derde goalie wordt. De Spaanse media weten namelijk dat Bernd Leno van Bayer Leverkusen intensief gescout wordt door de Primera División-topclub. De technische leiding van Barça zou op zoek zijn naar een keeper die Ter Stegen het vuur aan de schenen kan leggen, waardoor er een gezonde concurrentiestrijd ontstaat. Naar verluidt vindt men dat Cillessen wat dit betreft steken laat vallen.



Leno moet naar Barcelona komen en dat zal toch betekenen dat Cillessen uit gaat kijken naar een nieuwe werkgever. Eerder konden we al lezen dat de Catalanen hem het liefste wilden lozen en volgens de laatste berichten moet de Oranje-goalie zo'n 15 miljoen euro kosten. Wat hij zelf wil is onduidelijk, maar als hij blijft wordt hij vermoedelijk dus derde keeper.