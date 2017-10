'Ongelooflijk sterke jongen' bij Feyenoord: "Oranje gaat te snel"

Sofyan Amrabat moet gaan kiezen tussen Marokko en Nederland. Voormalig Feyenoord-trainer Mario Been heeft zijn mening gegeven bij FOX Sport.



"Ik moet zeggen dat het een ongelooflijk sterke jongen is. Wil eigenlijk alles voetballend oplossen. Ziet ook de oplossing en kan dat negen van de tien keer ook uitvoeren. Misschien overdrijft hij soms een klein beetje, maar dit is gewoon een speler met een mooie toekomst."



"Het gaat me allemaal een beetje te snel voor het Nederlands Elftal en dat soort zaken. Laat ie eerst maar eens vaste waarde zijn voor dit Feyenoord. Maar het is wel een speler die kwaliteiten heeft om in dit Feyenoord te spelen en dat laat ie ook wekelijks zien wanneer ze hem gebruiken.



Perez vult aan: "Het ligt wel heel erg gevoelig, want voor Marokkonen heb ik het gevoel dat het echt anders is om voor je Nationale Elftal te spelen dan in Noord-Europa. Die jongen moet zelf de keuze maken. Dat moet hij met zijn hart doen en dan kan je het eigenlijk nooit fout doen."