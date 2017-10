Redknapp keert terug bij deze opmerkelijke club

Harry Redknapp gaat aan de slag in League Two van het Engelse voetbal. Yeovil Town staat nog maar net boven de streep om af te dalen naar het semi-professionele voetbal. Daarom is Redknapp ingeschakeld.



De inmiddels zeventigjarige manager gaat niet op het veld staan. De Engelsman is namelijk aangesteld als adviseur bij het eerste team. Vorige maand werd Redknapp ontslagen bij Birmingham City.



Het is de bedoeling dat Redknapp de pas 37-jarige Way gaat begeleiden en van hem een succesvol manager gaat maken. Way was assistent tot de zomer van 2015, toen kwam hij voor de groep te staan.