"Dat betekent dat we kunnen investeren in spelersgroep Feyenoord"

Commercieel directeur Mark Koevermans van Feyenoord wil dat het grootste gedeelte van de winst van de club direct weer geïnvesteerd gaat worden in de selectie van de Rotterdammers.



"Uiteraard is voetbal ons belangrijkste product, dat heb je vorig jaar ook mee kunnen maken. Hoe beter het daar gaat, hoe beter het met de hele organisatie gaat. De verkoop en marketing gaan makkelijker", vertelt Koevermans aan Feyenoord TV. "Het grootste gedeelte gaat dus naar het voetbal."



"Dat betekent dat we kunnen blijven investeren in de spelersgroep. En dat is ook waar het om draait", gaat de directeur verder. Het versterken van de selectie is echter niet het enige. "Het gaat naar de algehele organisatie. Als je groeit heb je meer handjes nodig om alles te realiseren."