Irritatie bij talent: "Mensen vergeten vaak dat ik pas 20 ben"

Riechedly Bazoer kan in Duitsland bij VfL Wolfsburg niet rekenen op een basisplaats en heeft ook bij Jong Oranje onder vuur gelegen. Nu is hij wel weer van de partij en wil tegenover Voetbal International duidelijk maken dat de weg nog lang is.



"Ik ben nog altijd jong. Mensen vergeten vaak dat ik pas twintig ben. Ik heb bijna drie jaar in de Eredivisie gespeeld, in het Nederlands elftal en daarna een mooie transfer naar Wolfsburg gemaakt. Het gaat niet altijd volgens plan. Misschien is dat ook wel goed. Leren omgaan met tegenslagen."



Nu moet hij met Jong Oranje aan de bak. "Ik heb de eerste twee wedstrijden gezien. Tegen Engeland hadden ze zelfs kunnen winnen maar tegen Schotland was het wat minder. Ik denk echt dat we een goede selectie hebben. Deze twee wedstrijden moeten we gewoon winnen."