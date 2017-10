"De kou is uit de lucht. Ik ben nu hier bij Jong Oranje"

Riechedly Bazoer mag weer meedoen bij Jong Oranje, waardoor de voormalig speler van PSV en Ajax even VfL Wolfsburg kan vergeten. In Duitsland gaat het namelijk niet al te lekker.



"De kou is uit de lucht. Ik ben nu hier", liet hij aan VI weten over zijn eerdere absentie bij Jong Oranje. "'Ik ben blij dat ik er weer bij ben en dat de trainer me heeft uitgenodigd. Dat is het belangrijkste. Jong Oranje heeft altijd een hoog niveau en goede spelers."



"Ik voel me goed in Duitsland. Helaas is Andries Jonker ontslagen. Dat mag geen invloed hebben op mij. Ik moet nog altijd op de training laten zien dat de trainer niet om me heen kan. Ik heb een gesprek gehad met de trainer en hij zegt vertrouwen in me te hebben. De laatste twee duels ben ik ingevallen. Het gaat echt de goede kant op."