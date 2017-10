'Roda JC dicht bij hereniging met topscorer'

Roda JC Kerkrade neemt op korte termijn geen beslissing over de toekomst van Sanharib Malki. De voormalig goalgetter (33) traint sinds vorige week mee in Limburg.



De puntloze Eredivisie-hekkensluiter mist scorend vermogen en Malki scoorde in de periode 2011-2013 aan de lopende band voor de club. Maar weet technisch directeur Harm van Veldhoven: "Sana beseft dat hij conditioneel top moet zijn om ook maar een klein beetje aan de verwachtingen te kúnnen voldoen."



Tegenover Voetbal International legt Van Veldhoven uit: "Hij wil graag weer ergens aan het voetballen komen, ook omdat hij met Syrië naar het WK wil. Maar hij wil niks forceren en geen druk leggen op onze spelersgroep of trainersstaf. En onze mogelijkheden zijn zeer beperkt. We geven elkaar nu een week of drie, vier de tijd."



Update 20:00 uur

De kans is inmiddels toch erg groot dat Sanharib Malki (33) op korte termijn terugkeert bij Roda JC. Dat meldt Voetbal International. De Syriër traint inmiddels al een maand mee bij de club en zou spoedig kunnen gaan tekenen.



"Beide kanten beseffen dat het niet zonder risico's is om na een succesvolle periode weer met elkaar in zee te gaan", reageert algemeen directeur Wim Collard van Roda. Daarom hebben we ruim de tijd genomen om weer aan elkaar te wennen. Dat is positief verlopen, dus is nu de intentie er samen uit te komen."